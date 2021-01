Siiri Reimannil valmis teine rätiraamat

Käsitööõpetajal ja sallimeistril Siiri Reimannil ilmus teine raamat Haapsalu rättidest.

Raamatusse „Siiri rätid II” on koondatud 20 kolmnurkse Haapsalu räti mustrit, mis on Reimannil valminud peamiselt viimase aastaga. Sallimeister rääkis, et kui tal tuleb mõne mustri mõte, paneb ta selle arvutisse kirja. Kui ideid on kokku saanud juba nii palju, et tekib raamatu mõte, hakkab ta neid ilusamasse vormi panema ja läbi kuduma. Mustrit läbi kududes võib see veel muutuda – et oleks mugavam kududa või et muster jookseks paremini.

Nüüdsesse raamatusse on koondatud teistpidi kootavad rätid. Kui esimeses raamatus olid rätid, mille alustatakse äärepitsist ja jätkatakse kohe keskelt kahandatud räti keskosaga, siis vast valminud raamatus on rätid, mille kudumist tuleb alustada tipust ning äärepits hiljem külge õmmelda, nagu Haapsalu sallilegi.

Neid rätte saab kududa täpselt nii suureks, kui kuduja ise soovib, sest motiive saab korrata.

Reimann rääkis, et ta on nii palju kudunud, et uusi mustreid inspireerib teda tegema huvi millegi teistsuguse järele. Vahel on tal ideeks üks motiiv, mille ümber kasvab kogu ülejäänud muster. Ta tõi näiteks, et raamatus olevasse arstidele pühendatud mustrisse lilli ja liblikaid ei pane, küll aga arsti või apteekri sümboolikat.

„Ma olen naernud, et kui mulle öelda, et tee näiteks kaelakeekiri, siis see ka tuleb,” ütles Reimann.

Raamatus on ta mõelnud igale maitsele – on sinna koondanud nii ornamentidega kui ka peenekirjalisi mustreid. Reimann lisas, et tipust kootava kolmnurkse räti mustreid Eestis väga palju saadaval ei ole.

Reimann ütles, et Haapsalu sall on populaarsem, kuid tema meelest on kolmnurkset rätti mugavam kanda.

Siiri Reimann on kaasa aidanud kümne kudumisraamatu valmimisele, neist neli on tal personaalsed raamatud.

Koroonaviiruse tõttu jäi traditsiooniline raamatuesitlus ära, küll aga on see nähtav Youtube’is.

Uued mustrid on praegu pitsikeskuses näitusel.