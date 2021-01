Raul Kirjanen soovitab Lääne-Nigula vallalt riigi toetused ära võtta

Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen kirjutas Eesti Päevalehes, et hiljuti tuli Eesti ühest väiksema asustustihedusega vallast teade, et nad ei soovi arutada tuulepargi rajamist oma territooriumile.

„Mõni aasta tagasi ei soovinud nad ka turbakaevandust, küll aga tahavad nad üha suuremas mahus riigi avalikke vahendeid, sest ei suuda ise ennast ära majandada. Võiks küsida, kas riik peaks sellisele omavalitsusele üldse avalikke vahendeid andma, mis isegi ei ole valmis kaaluma majanduse ja riigi jaoks oluliste investeeringute tegemist,” kirjutas Kirjanen.

Kirjaneni sõnul on tegemist vaid ühe näitega, sest samamoodi võideldakse tuumajaama, metsamajandamise, põllumajandustootmise ja paljude teiste oluliste arenduste vastu.

„Kui me ühiskonnana oleme kõigele vastu, siis kust tulevad töökohad, maksud, et arstidele, õpetajatele ja sisejulgeolekutöötajatele palka maksta? Mille eest peame üleval meie haridus- ja pensionisüsteemi, riigikaitset ja rahvuskultuuri? See peab olema selle ja iga järgmise valitsuse üks suurimaid eesmärke – selgitada avalikkusele, et raha ei tule pangaautomaadist ega ka Brüsselist. Oma kulud peame ise katma ja selleks, et ülal pidada jõukat riiki, peame paraku omama ka hästi toimivat ja konkurentsivõimelist majandust,” kirjutas Kirjanen.