Silma õpikoda viib huvilised tõukekelgumatkale

Silma õpikoda korraldab nädalavahetustel tõukekelgumatku, viies huvilised tiirule ümber Saunja lahe.

Viie kilomeetri pikkuse raja läbimine võtab aega umbes tunni ning päeva jooksul saab matkale minna kolmes vahetuses, korraga kuni 20 huvilist. „Lähevad perede kaupa,” ütles õpikoja juhendaja Marko Valker. Tema sõnul on ühes vahetuses keskmiselt 15–17 matkalist.

Esimene matkapäev oli möödunud laupäeval. Suur külm oli möödas, väljas oli sula. Õpikoja juhendaja Kaja Loorens ütles enne rajale minekut, et rada on küll vesine, sest jääd katnud lumi on sulanud, kuid jää on piisavalt paks ja märgitud rajal olla on ohutu.

Loorens rääkis ka, et mõnes kohas on jää tumedamat värvi ja tundub ohtlikum, kuid tegelikult on tegemist hiljem jäätunud veega või külmunud puurimisaukudega. „Ma hommikul hüppasin tumedamate kohtade peal – ei kukkunud läbi,” rääkis Loorens. Puurimisauke paistis teel palju, sest õpikoja inimesed teevad rajal iga päev jääluuret.

Valkeri sõnul külmub Saunja laht kiiresti, sest tegemist on madala veekoguga. „Jää all on vett 70–80 sentimeetrit,” ütles Loorens. Valker lisas, et lahes on vähe voolava veega kohti – üks allikasilm ja Taebla jõe suue –, need ei jäätu ka päris suure külmaga.

Enne teeleasumist ütles Loorens matkalistele, et alguses on tuul küll vastu, kuid tagasi tulla on seevastu oluliselt lihtsam.

Õpetussõnad kaasa saadud, naasklid saapatalla alla pandud, oli aeg teele asuda.

