Pääste ja politsei ei soovita praegu jääle minna

Selle nädala muutlikud ilmad on nii Lääne-Eesti merealal kui ka siseveekogudel kahandanud jää kohati vaid paari sentimeetriseks, mistõttu soovitavad nii politsei kui ka pääste Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal jääle mitte minna.

„Sulailmad on muutnud jää vesiseks ja hapraks, eriti kaldaäärsetel aladel. Seetõttu võib jääle minek olla ohtlik ja soovitame praegu sinna mitte minna,” ütles Lääne prefektuuri piirivalve välijuht Janek Pinta.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein rääkis, et õrnale jääle minnes võivad ohtlikesse olukordadesse sattuda nii lapsed kui ka täiskasvanud – lapsi meelitab jääle uudishimu, täiskasvanud kipuvad õrnale jääle kalastama. „Kuigi nädala lõpp peaks uuesti tooma tõsisemaid külmakraade, ei tähenda see siiski, et jääle minek on ohutu. Oluline on alati hinnata ilmaolusid ja veenduda, et jää on inimese kandmiseks piisavalt paks,” sõnas Voltein.

Eile oli Pärnumaal Audru jõe suudmes õnnetus, kui läbi õhukese merejää vajusid kaks kalameest. Meestel õnnestus endil kaldale saada, kuid nad olid tugevalt alajahtunud ja vajasid meedikute abi. Nii külmas vees peab täiskasvanud inimene vastu maksimaalselt kümme minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.

Siseveekogude jääkaardi leiab kodulehelt veeohutus.ee ning Google’i kaardirakendusest. Infot merejää olude kohta saab riigi ilmateenistuse jääkaardilt.

Kui märkate hädalist või vajate ise abi, siis tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Kuidas käituda jääl?