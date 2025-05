Haapsalus võib näha tutkaste pulmamängu

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Haapsallane Õie Bugiene kohtas laupäeval Väikese viigi ääres Eestis haruldast tutkast ja sai ta kümne meetri kauguselt ka pildile.

Tutkad on Eestis looduskaitse all (esimene kategooria) ja neid pesitseb meil ainult 10-15 paari. „Haapsalus on see õnn, et näeme neid läbirändel,” ütles bioloog Marko Valker.

Kui tähelepanelik olla, võib Viigi ääres praegu sattuda nägema ka isaslindude turniire, kus uhked valged, mustad, kirjud või ruuged sulgkraed aetakse puhevile ja pulmamängu osana võideldakse omavahel. Emaslindude välimus on tagasihoidlikum.

Haapsalus maikuus läbirändel olevad tutkad suunduvad pesitsema Venemaa ja Soome tundratesse.

