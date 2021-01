Alevirahvas tahab Virtsut paremaks muuta

Virtsu aleviku edendamise nimel tegutseb mitu seltskonda, kuid ühe mütsi alla pole nad veel mahtunud.

Soraineni büroo advokaat, Virtsu kooli vilistlane Karin Madisson tahab aleviku muuta paremaks paigaks, selleks saatis ta Lääneranna vallajuhtidele ettepanekud, kuidas seda teha võiks. Madissoni seitsme ettepaneku hulgast leiab korraliku WC ehitamise parki, kolemajade lammutamise ja Virtsu rahvamaja loomise.

Madisson ütles Lääne Elule, et korraldas Facebooki Virtsu uudiste lehel küsitluse. Vallavalitsusele saatis ta 17 inimeste ettepanekuist need, mis on kohalikul omavalitsusel võimalik korda ajada. „Suuremad ettepanekud, mis puudutasid näiteks vana kalatööstust, jätsin välja, sest need nõuavad erainvestorit,” ütles Madisson.

