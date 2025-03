Virtsu spordielu hoiavad üleval kaks spordiklubi

Kuula artiklit, 4 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 4:24

Virtsus käib treener Jaanus Getreu käe all harjutamas 27 Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noort ja 17 kergejõustikuklubi Fast Feet Estonia sportlast.

Treener Getreu on oma sportlastega väga rahul. „Niisuguse väikse koha kohta on seda ju väga palju, aga täpselt parasjagu, nii et ma jõuan igaüheni. Saan just temaga rääkida ja teda individuaalselt juhendada – olen temaga nii-öelda samas meetris,” ütles treener.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mõlemal klubil on treeningud praegu kaks korda nädalas: esmaspäeviti ja reedeti. Nädala sees käivad tegevsportlased individuaalalade treeningutes. „Näiteks jooksjad, kes rohkem võistlustel käivad,” sõnas Getreu.

Noored toob Virtsu treenima jalgpallibuss. „Toob lapsed Lihulast kohale ja kui trennid on läbi, viib üks kohalik ettevõtja oma bussiga lapsed koju tagasi,” ütles Getreu. Kergejõustikutreeningule toovad ja sealt viivad lapsi lapsevanemad.

Nädalavahetustel käivad mõlema klubi lapsed võistlustel. „Kui lapsed on rahul, siis ma arvan, et oleme praegu päris kenasti joone peal,” ütles Getreu. Ta on nüüd jõudnud tagasi kohta, kus 1994. aastal jalgpallitreenerina alustas. „Energia ja rõõm on tagasi,” nentis ta.

20 euroga treeningud ja sõit

Lapsevanematele on lapse osalustasu 20 eurot kuus. Getreule on väga tähtis mitte koormata väikese maakoha lapsevanemaid kultuuri või spordi harrastamisel liigse rahaküsimisega. „See on minu eesmärk number üks. Keegi neist 27 või 17 lapsest ei pea trennist ära jääma sellepärast, et vanematel on mingisugune majanduslik probleem,” ütles ta.

Selle tagasihoidliku osamaksu eest saab laps treeningud ja bussisõidu. „Laps tuuakse-viiakse, mis on lisamugavus. Ja võistlused. Laps ei pea maksma ühtegi võistluse osavõtumaksu,” rõhutas Getreu. Kõige selle eest seisavad hea klubid.

„Kõiges, milleks väikesest osavõtutasust ei jätku, tulevad appi sponsorid. Meie ammused ja pikaajalised toetajad on meiega kaasa tulnud ning nüüd oleme leidnud neid juurde. Väga paljud tulid ja avaldasid ise soovi meid aidata. Nende hulgas on minu endised õpilased, mõned neist tegevjalgpallurid, mõned ettevõtjad. Nad toetavad niiviisi klubi ja oma kodukanti,” ütles treener. „See näitab, et teeme õiget asja.”

Ta tõi esile, et oma panus on ka Lääneranna vallal. Virtsu kooli spordisaali saavad mõlemad klubid kasutada tasuta. „Olen selle eest väga tänulik,” ütles treener.

Üks võistlus teise järel

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi noored on 27 aastat järjest mänginud Eesti meistrivõistlustel. „Oleme ainus Eesti maakoht, kes seda on järjepanu on suutnud,” ütles Getreu.

Virtsus tegutsevad spordiklubid korraldavad ise samuti võistlusi. Peatselt on tulemas Lõuna-Läänemaa 8. laste ja noorte kõrgushüppevõistlus. Seda on Getreu aastaid mitmes kohas korraldanud – Lihulas, Kõmsil, Virtsus. Jaanuari lõpus toimusid sisekergejõustikuvõistlused. Just lõppes Virtsu karikasari jalgpallis. „Igal kuul üks etapp, erinevad vanuseklassid,” täpsustas treener.

Selleks, et nii väikeses kohas on spordielu nõnda aktiivne, on spordihuviliste laste, treeneri ja sponsorite kõrval väga tähtis lapsevanemate vabatahtlik panus. „Oleme kõik võrdsed, meil on ühised eesmärgid. Püüame, et oleks kõik hästi ja arvan, et see töötab,” ütles Getreu.

Lapsevanemad on võistlustel kaasas, korraldavad sõidu, kui parasjagu bussi ei ole, ning elavad kaasa. Aga mitte ainult. „Oleme vist maailma ainus kergejõustikugrupp, kus käivad trennis lapsed vanuses 7–37 aastat,” naeris Getreu. Sest kergejõustikutrennis käivad ka täiskasvanud tegevsportlased, lapsevanemad.

Mõlemad spordiklubid on lapsevanemate loodud. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi tegutseb selle nime all juba 2008. aastast. Kergejõustikutreeninguid toetav Fast Feet Estonia on veel päris uus.

MTÜ Fast Feet Estonia liige Tanel Vridolin rääkis, et lapsevanemad moodustasid selle alles möödunud sügisel. „Mõte tekkis möödunud aasta augustikuus. Igasugused asjad andsid sellele oma hoo. Nii et umbes pool aastat, eks ta areneb,” sõnas ta.

Sport on Vridolinide peres tähtis, sest Taneli tütar, 11 aastane Liisbeth Vridolin on lootustandev jooksja. „Eelmisel aastal 36 võistlust ja Lääneranna valla noorsportlase tiitel,” on isa uhke.