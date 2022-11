Aile Nõupuu foto- ja maalinäitus Haapsalu kunstikoolis viib muinasjutumaale, kus imed ei saa kunagi otsa.

Nõupuu on pealkirja alla „Aliis imedemaal” koondanud neli maali ja trobikonna fotosid, mille puhul tekib kahtlus, kas need ikka on fotod, mitte maalid. Vanim pilt näitusel „Ühe suve akvarellid” pärineb aastast 2015 ja iseloomustab tervet väljapanekut – akvarellilik, pigem maalitud, kui üles võetud mooniõied. „Otsisin muinasjutulisi fotosid,” ütles Nõupuu.

