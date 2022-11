Katarine Rosalie epistel: Põhja Konna päästmisest, enne kui on hilja

Armas rahvas, päästame Eesti! Selle nimel on käinud meie võitlus juba aastaid ja kestab edasi, ainult et nüüd lõpuks on see välja öeldud, selge sõnaga manifesteeritud Universumi laotuse alla. Ja kõik, mis on manifesteeritud, on määratud täituma. Küsi, ja sulle vastatakse. “Päästame Eesti!” hüüab EKRE, ja Universum vastab talle.

Ma loen seda valimisloosungit ja liigutuspisarad valguvad mu silmi. Sest “Päästke Eesti” tähendab ühtlasi “Päästke Põhja Konn.” Ei ole üht teiseta! Põhja Konn – need on meie rahva ajaloolised juured, meie põlised konservatiivsed väärtused, meie vastupanuvõime vaenlastele.

