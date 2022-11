Lõuna-Läänemaa jalgpallurid kohtusid Pärnu eakaaslastega

Lihulas pandi laupäeval pall veerema uueks saalijalgpalli hooajaks, sest kuigi Eestis kerkib jalgpallihalle nagu seeni pärast vihma, on see väike piirkond talvel ikka saalijalgpalliga tegelemisest rõõmu tundnud.

Teist aastat alustas Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi oma talvist ettevalmistust kodus sõprusklubi Pärnu JK Vapruse laste vastu. Palliplatsil kohtusid 2014-2016 sündinud noored jalgpallurid. Vapruse treener Karl Pajula tõi Lihulasse 24 väikest mängijat, Lõuna-Läänemaa JK treenerid Jaanus Getreu ja Peeter Idvani seadsid vastu 21 noormängijat.

2022. aasta hooaeg oli selle vanusegrupi lõunaläänlastele Eesti noorte meistrivõistlustel väga edukas – peeti neli turniiri, millest kaks võideti ja kahel saavutati teine koht. Nüüdne sõprusmängude sari oligi esimene ettevalmistus 2023. aasta meistrivõistlusteks.

Treenerid moodustasid treenitavatest kolm tiimi. Eesmärk oli anda kõigile lastele võrdselt mänguaega. Mõlema klubi lapsed said palli võrku, kodus mängivad vist mõne rohkem. Lõpuks said aga kõiki medalid ja maiustused.

Lõuna-Läänemaa JK ja Pärnu JK Vaprus on koostööd teinud varsti juba 20 aastat. Selle sajandi algusaastatel hakkasid linnaklubi treenerid Lihulas meie laste treeninguid vaatamas käimas ja sellest sai alguse paljude meie noormängijate tee linnaklubi noortevõistkondadesse. Nüüdseks oleme kasvatanud mängijaid ka Pärnu JK Vapruse esindusmees- ja naiskonda. Maaklubist on sirgunud jalgpallurid, kes teevad väga häid esitusi Eesti meistriliigades. Maaklubi laste suurimad lemmikud on oma klubist sirgunud tippmängijad. Näiteks Virgo Vallik oli laupäeval sõprusmänge kaemas ja kinkis oma suurimale fännile Lõuna-Läänemaa JK-st oma selle hooaja mängijasärgi.