Ülo Telgmaa avas juubelinäituse

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 24

telgmaa_näituse_avamine_Juhan_Hepner (15) Foto Juhan Hepner telgmaa_näituse_avamine_Juhan_Hepner (37) Foto Juhan Hepner telgmaa_näituse_avamine_Juhan_Hepner (36) Foto Juhan Hepner Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Haapsallasest harrastuskunstnik ja kunagine poksija ning treener, Haapsalu kunstiklubi liige Ülo Telgmaa tähistab väljapanekuga Haapsalu kunstikooli galeriis oma 80. sünnipäeva.

„Üht-teist on kogetud ja ei tihkaks välja öeldagi, et 80. Uskumatu! Elame veel,” ütles Telgmaa kolmapäeval näituse avamisel. Haapsalu kunstikooli galeriisse on meremaalijana tuntud kunstnik välja pannud mõniteist akvarelli ja õlimaali: suvised rannavaated, aga ka talvemaastikud ja üks mullu valminud natüürmort. „Midagi uut ja rabavat ei ole,” märkis Telgmaa.

Telgmaa on meisterliku akvarellisti ja maalijana jäädvustanud tuttavaid Läänemaa vaateid (Vormsi, Puise, Pullapää, Haapsalu, O