Muhu inglid Haapsalu linnagaleriis

Urmas Viigi „Personaalmütoloogiale” Haapsalu linnagaleriis tasub varuda aega, sest vaadata on seal kõvasti ja süvenemine ei tee paha.

Mõni ühe mulje väljapanek see pole. Graafik ja illustraator Viik on linnagalerii triiki täis tassinud, kõik pinnad ära kasutanud ja kohatise mustvalge laiutamisest hoolimata mõjub see kõik nagu üks tore värviline plahvatus.

Aga jah, nagu öeldud, ühe mulje väljapanek see pole. On illustratsiooni ja koomiksit ja muud. Pigem on muljeid nii palju, et tuleb vaadata tükiti, jupiti, eraldi. Või isegi mitte muljed – täpsem oleks, et lood. „Personaalmütoloogia” on müüte ja lugusid pilgeni täis. Nagu autor ise on öelnud: kui juba lugu on, siis pole müü