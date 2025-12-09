Liis Elmik: Hinnatõus järgmisel aastal aeglustub

Hinnad langesid novembris oktoobriga võrreldes 0,2 protsenti. Hindade alanemise taga oli turismiteenuste hooajaline odavnemine. Samas mootorikütused kallinesid.

Aasta kokkuvõttes ulatub hinnatõus Swedbanki prognoosi järgi umbes viie protsendini. Järgmiseks aastaks ootame kolmeprotsendilist inflatsiooni. Maksutõusud ja riiklike tasude kasv moodustavad üle poole nii selle kui ka järgmise aasta hinnatõusust.

