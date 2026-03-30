Haapsalu kesklinna kerkis korraks ratsamonument

Ratsamonument (Silvia Sosaar). Foto: Andres Hion

Kunstnik Silvia Sosaar lõpetas rühmanäituse „Elu tung” pühapäeval Haapsalu linnagalerii ette paarikümneks minutiks püstitatud elusa ratsamonumendiga.

Roosa postament, kaks roosat kiikhobu, turjal tardunud ratsanikud, roosad mütsid peas. Mõlemal käes roosa poksikinnas. Liikumatud pilgud suunatud kõrgele katuste kohale. Ümbritsetuna vahtkonnast. Roosades kuubedes mehed kandmas roosasid lippe, mida paisutab tuul.

Poolsada inimest seisab ja vaatab. Hardas vaikuses.

Mitte et keegi ole neid vaikima kamandanud. Monument, vahtkond ja lipud lihtsalt mõjuvad nii. Vaatepilt on ühekorraga pühalik ja pelutav. Õhus väreleb toores jõud – võim.

Kineetiline skulptuur

Poolteist tundi enne seda tassib Sosaar koos abilistega Haapsalu linnagalerii ette postamendi, lipsab siis korraks kunstisaali, ilmub taas nähtavale, pundar kangast kaenlas ja mähib postamendi roosasse. Kineetiline elav skulptuur alles hakkab ideest ratsamonumendiks vormuma.

Nagu võluväel ilmuvad kunstniku kotist roosad riidehilbud, roosad mütsid, roosa labubu, rullitakse lahti roosad lipud ja