Linnagalerii vallutasid tekstiilid

Laupäeval avas tekstiilikunstnik Kaire Tali Haapsalu linnagaleriis näituse „Mind on mitu”.

„Ma olen väga tihti tundnud, et ma teen mitme inimese tööd,” rääkis Tali. Ta selgitas, et nooremana tegi päeval palgatööd ja öösel loomingut. „Jõud ja energia on olnud selline, et seda on kogu aeg võtta, aga seda ei tohi lõpuni ära kulutada,” ütles ta.

Näituselel on mitut erinevat sort