Galerii: kolmekuningapäeva laat tõi Karja tänava rahvast täis

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 51

Täna täitus Haapsalu Karja tänav kolmekuningapäeva laada ja laadalistega.

Karja tänaval olid väljas umbes veerandsada kauplejat, kellelt sai osta söögikraami ja jooke nii kohapeal ta