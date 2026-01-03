Galerii: Lääne-Nigulas mälestati 106 aasta möödumist Vabadussõja relvarahust

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Täna kell 10.30 möödus 106 aastat Vabadussõja relvarahu sõlmimisest, mis tähistas sõjategevuse lõppu Vabadussõjas.

Samal ajal meenutati Vabadussõjas langenuid Lääne-Nigula vabadussamba juures. „Aasta algust alata nii, et meenutame, mis on rahu – sellel on tähendus,” ütles Lääne-Nigula

