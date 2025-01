Galerii: Lääne-Nigula vabadussamba juures mälestati Vabadussõjas hukkunuid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 40

Täna 105 aastat tagasi kell 10.30 Tallinna aja järgi vaikisid relvad Vabadussõjas. Vaherahu Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel oli sõlmitud 31. detsembril pärast üle kuu aja väldanud raskeid lahinguid Viru rindel.

Lääne-Nigula vallas hoitakse traditsiooni elus ja tähistatakse oma rahvuse tähtpäevi Vabadussõja mälestussamba juures.

“Imeilus ilm, ilmekaunis maastik,” ütles mälestushetke sissejuhatuseks vallavalitsuse kultuuri-ja sporditöö peaspetsialist Varje Paaliste. “Tabasin ennast mõttelt, et kas need noored mehed või need kõrged sõjaväelased, kes sel hetkel meie maa ja rahva eest võitlesid, said aega märgata selliseid hetki. Meil täna on see õnn. Ja meie kohus on meenutada ja mäletada neid, kes andsid meile võimaluse, et saame neid hetki märgata.”

Vallavanem Janno Randmaa ütles, et täna mälestame ne