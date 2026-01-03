Juhtkiri: uue aasta must algus

Aasta vahetus Šveitsi kuurordis Crans-Montanas väga traagilisel moel, kui keldribaari tulekahjus hukkus 40 inimest ja üle saja sai vigastusi. Uut aastat vastu võtma kogunenud lõbusate noorte pidu sai järsu lõpu, kui vahuveinipudelite külge seotud pürotehnika süütas lae ja muutis ühe kitsa sissekäiguga ruumi surmalõksuks.

Kui selline õnnetus võib juhtuda üliturvaliseks peetud Šveitsis, võib see juhtuda mujalgi. Ühtlasi näitab, et lõbustusasutuste ohutuse teema, mida mõni peokorraldaja võibolla vähetähtsaks peab, ei ole seda sugugi. Meil on siiani Eestis ja Läänemaal läinud õnneks, sellegipoolest tuleks õppida teiste kogemusest ja mitte jääda ootama omi k