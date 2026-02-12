Galerii: korduste murtud ahel Haapsalu linnagaleriis

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

näitus_malleliisaraigla (16) Näitus Haapsalu linnagaleriis. Foto: Malle-Liisa Raigla näitus_malleliisaraigla (10) Näitus Haapsalu linnagaleriis. Foto: Malle-Liisa Raigla näitus_malleliisaraigla (6) Näitus Haapsalu linnagaleriis. Foto: Malle-Liisa Raigla

Lisette Lepiku näitus Haapsalu linnagaleriis seostub tahes-tahtmata „Meeste domineerimisega” – prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu (1930–2002) teosega, mis ilmus aasta enne kunstniku sündi.

See, et sattusin 1998. aastal ilmunud „Meeste domineerimist” lugema kohe selle järel, kui käisin 1999. aastal sündinud Lepiku näitusel, oli muidugi puhas juhus, aga resoneerus küll.

Tõsi, alles pärast seda, kui olin tagantjärele läbi töötanud väljapaneku sõnumit avava materjali, kus kunstnik vaatajale selgitab, millest see tõukub. Seletuskirjaga saab tutvuda galeriis, aga kõigest järjepannu.

1999. aastal Eestis sündinud