Vormsilased panid jääteele ise plakatid

Omaalgatusliku jäätee reeglite plakatid. Foto: erakogu

Täna hommikul panid vormsilased jäätee otstesse plakatid, mis tuletavad omaalgatuslikul jääteel sõitjatele meelde seal liikumise reegleid.

Plakatite valmistamise korraldas Hosby küla elanik Liina Jutt. Kuigi ametlikku jääteed Vormsi ja mandri vahel veel ei ole, sõidavad inimesed ikkagi üle jää. Juti sõnul pahandatakse, et sõitjad kipuvad jääl kihutama ja muid lubamatuid asju tegema ning jäätee on juba kannatada saanud. „Mul tuli mõte, et inimesed ju ei tea, millised reeglid jääteel kehtivad, ja sellepärast võiks reeglite kohta plakatid panna,” rääkis ta.

