Jaanuaris kulus elektrit kolmandiku võrra enam

Foto: Juhan Hepner

Läänlased tarbisid jaanuaris elektrit kolmandiku võrra rohkem kui eelmise aasta jaanuaris.

Elektrilevi andmeil kulutasid läänlased tänavu jaanuaris 16 586 MWh elektrit, mida on 32 protsenti enam kui mullu jaanuaris, mil elektrienergiat kulus maakonnas 12 555 MWh.

Eelmise aasta jaanuari tarbimine on võrreldav sama aasta detsembriga, kui elektrienergiat kulus 12 277 MWh. Võrreldes detsembriga kasvas elektri tarbimine jaanuaris Läänemaal 35 protsenti.

Nii eelmise aasta detsembris kui ka jaanuaris oli kuu keskmine temperatuur Eestis üle nulli. Tänavu jaanuaris oli keskmine temperatuur aga –7,8