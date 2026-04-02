Uus näitus: põõsad ja mustrid Haapsalu linnagaleriis

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 14

Kui vaataja Haapsalu linnagaleriisse jõuab, on kunstnikud kostüümid juba seljast heitnud ja haihtunud. Ruumi keskel põrandal lebab vaid mahajäetud riidekuhil nagu hunnik langenud lehti.

Aga mitte ainult. Sugugi mitte ainult. Kui hoolega ringi vaadata, piilub samasugune kogu seintelt: selline poku laadi elukas nagu pisike põõsas või heinasaad. Tema igatahes on kohal, korralik vammus üll. Ei vedele see koltunud lehtede ja kulukõrtena maas.

Poku on igati elus ja tegus, ühekorraga hea- ja pahatahtlik, pluss ja miinus, ohtlik ja kahjutu. Nagu linnainimese jaoks loodus. Hetkeks tardunud stiihiast ju ei tea, mida oodata, kui ta just raami pandud ei ole. Galeriis õnneks on.

Ega peale piiluja/hiilija näitusel suurt midagi juhtu. Paar isegi mitte sügisvärvides, vaid juba kõdunevat lehte ehk lipendab tuules, paar põõsast sõidab jalgratastel mööda või püsib väga-väga tasa, hiirvait. Isegi kõhe hakkab sellise salamahti ja nuka tagant vahtimise peale. Olgu või poku, olgu või galeriis. Ja eks need suuremadki, need, kes on ürbid seljast heitnud ja lahkunud, need v