Nibondas detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
Lääne-Nigula Vallavolikogu 18.12.2025 otsusega nr 1-3/25-9 tunnistati osaliselt kehtetuks Noarootsi Vallavolikogu 03.06.2005 otsusega nr 18 Spithami külas / Spithamnis kehtestatud Nibondas detailplaneering (PlanID:1026). Detailplaneering tunnistati kehtetuks Elvira katastriüksuse osas seoses maaomaniku sooviga võtta katastriüksus kasutusele elamumaa sihtotstarbel. Detailplaneeringu elluviimine kehtima jäävas osas on tagatud.
