Valge Lindi auhinna sai psühhoterapeut Mirjam Püvi

Eesti naisteühenduste ümarlaud (ENÜ) kuulutas tänavuse Valge Lindi auhinna saajaks Läänemaa naiste tugikeskuse psühhoterapeudi Mirjam Püvi.

Püvi on 2014. aastast nõustanud vägivalda kogenud naisi paljudes naiste tugikeskustes üle Eesti, aidates neil taastada eneseusku ja saada tagasi kontrolli oma elu üle. Ta on olnud usaldusväärne meeskonnaliige maakondade naiste tugikeskustele ja inspireeriv koolitaja paljudele spetsialistidele.

„On väga oluline, et vägivalda kogenud naistele ja lastele oleks ühtlaselt kõrge kvaliteediga abi kättesaadav igas Eestimaa nurgas, mitte ainult pealinnas ja teistes suuremates keskustes. See on olnud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua jaoks ülioluliseks teemaks juba pikki aastaid,” ütles ENÜ eesistuja Harda Roosna. „Oleme uhked, et Eestis on välja arendatud unikaalne naiste tugikeskuse teenus, kus abistavasse tiimi kuuluvad igas maakonnas lisaks kohaliku tugikeskuse töötajale ka psühholoog või psühhoterapeut ja jurist,” lisas ta. Roosna sõnul on Püvi on andnud naiste tugikeskuse teenuse arendamisse väga väärtusliku panuse, ta on aastate jooksul osutanud abi naistele ja lastele kokku kaheksas maakonnas ja aidanud nii leevendada kohalike spetsialistide põuda.

Järjekorras juba 19. Valge Lindi auhind anti reedel üle Tallinnas Eesti naisteühenduste ümarlaua ja Eesti naiste varjupaikade liidu ühiselt korraldatud konverentsil „Pere- kas oht või turvaline sadam”.

Eesti naisteühenduste ümarlaud annab 2004. aastast Valge Lindi auhinna välja igal aastal 25. novembril, kui ülemaailmselt tähistatakse naistevastase vägivalla vastast päeva.

Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, mis möödunud aasta/aastate jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

Valge Lindi auhinna on varem pälvinud: