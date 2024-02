Täna algas tuludeklaratsiooni esitamine

Tänasest 30. aprillini saab maksu- ja tolliameti e-keskkonnas esitada tuludeklaratsiooni. Enam makstud tulumaksu tagastatakse alates 5. märtsist.

Tuludeklaratsiooni esitamisel on inimese kogutulust lubatud maha arvata üldine maksuvaba tulu, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused ja täiendava kogumispensioni sissemaksed.

Maksuvaba tulu määr sõltub inimese sissetulekust. Neile, kes ei ole veel vanaduspensionieas ja kelle aastatulu on kuni 14 400 eurot, rakendub maksuvaba tulu 7848 eurot aastas. Kui aastatulu jääb vahemikku 14 400–25 200 eurot, on tulumaksuvaba tulu väljaarvutamine keerulisem, sest maksuvaba tulu väheneb vastavalt valemile 7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui aastane sissetulek ületab 25 200 eurot, siis maksuvaba tulu puudub.

Tänavu on viimane aasta, mil eraisikud saavad maksustatavast tulust maha arvata ka oma eluasemelaenu intressid – kuni 300 eurot inimese kohta. Tulumaksutagastus on sellest 20 protsenti ehk kuni 60 eurot. Eluasemelaenu intresside maha arvamise põhitingimus on, et laenuga soetatud eluruumi on kalendriaasta kestel kasutatud enda eluasemena.

Tulumaksu tuleb tasuda kinnisvaraga teenitud tulult. Kinnisvara müümisel pole tarvis tulumaksu tasuda juhul, kui müüakse oma eluruum, seda võib tulumaksuvabalt teha iga kahe aasta tagant. Tulumaksuvaba on ka õigusvastaselt võõrandatud ja tagastatud vara ja ostueesõigusega erastamise teel saadud vara müük. Tulumaksu ei pea tasuma ka sellise aiamaja või suvila müümisel, mille kinnistu pole suurem kui 2500 m2 ja mis on olnud müüja omandis vähemalt kaks aastat.

Olulised kuupäevad

15. veebruar – algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas, teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil;

5. märts – algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele;

18. märts– algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni pabervormil esitanud klientidele;

30. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg;

1. oktoober – juurde maksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg.