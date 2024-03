MTA alustab enammakstud tulumaksu tagastamist

Maksu- ja tolliamet (MTA) alustab teisipäeval enammakstud tulumaksu tagastamist neile, kes on oma tuludeklaratsiooni esitanud elektrooniliselt ja kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli.

Kokku on MTA-le teisipäevase seisuga esitatud 567 000 tuludeklaratsiooni, millelt tagastamisele kuulub kokku 186,5 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Praegu esitatud tuludeklaratsioonide põhjal tuleb tulumaksu juurde maksta kogusummas 20,3 miljonit eurot.

Juba laekuvad MTA klienditeenindusse ka küsimused, et millal on oodata tagasimakset. Amet palub siiski varuda kannatust ja tuletab meelde, et tulumaksu tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsioonide esitamise järjekorrast.

„Teeme igal tööpäeval mitukümmend tuhat kannet ja keegi maksutagastusest ilma ei jää,“ sõnas MTA füüsilise isiku teenusejuht Riina Randver-Sõer.

Paberkandjal esitatud tuludeklaratsioonide alusel algab tagastamine 17. märtsil. Oma deklaratsiooni staatust saab igaüks ise e-MTA-st kontrollida, samuti näeb e-MTA-st seda, kui peaks olema tekkinud vajadus lisadokumentide järele. Enammakstud tulumaksu on MTA-l aega tagastada kuni 1. oktoobrini.

Küsimuste korral tuleks esmalt otsida infot esmajoones meie kodulehelt, pöörduda e-kirjaga eraklient@emta.ee või infotelefonile 880 0811. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.