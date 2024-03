Kolmapäevast on siseveekogude jääle minek keelatud

Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud termomeetri plusspoolel ning soe ilm on muutnud siseveekogude jää hapraks. Sellistes oludes on jääle minek eluohtlik ning õnnetuste vältimiseks keelab päästeamet homsest, 6. märtsist Eesti siseveekogude jääle mineku Põhja-, Lääne- ja Kirde-Eestis.

Siseveekogude jääle minek keelatakse Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Hiiumaal, Järvamaal, Läänemaal, Pärnumaal, Raplamaal ja Saare maakonnas.

Päästeameti viimaste, laupäevaste mõõtmistulemuste järgi on Väiksel viigil jää paksus 30 sentimeetrit ja ka teistel mõõtetavatel Läänemaa siseveekogudel jääb jää paksus samasse suurusjärku.

Kevadise päikesega muutuvad jääolud kiiresti, kindlasti peab iga jääle mineja arvestama läbi vajumise ohuga ning kasutama turvavarustust – jäänaaskleid ja ohutusvesti. Lõuna-Eesti päästjad mõõdavad praegu tihedamalt jää paksust ning vajadusel kehtestatakse ka piirangud.

Lõuna-Eestis jääb siseveekogude jääle mineku keeld veel ootele, sest eri veekogudel on jääolud erinevad. Leidub veekogusid, kus jää on mitmekümne sentimeetri paksune. „Näiteks on head jääolud Saadjärvel, kus hetkel on veel jääpurjetajatel sportimiseks head tingimused,“ selgitas ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu. „Samuti on mõnedki järved kalameeste tegutsemiseks sobiva jääpaksusega, kuid lihtsal lõbu pärast enam jääle minna ei tohiks. Eriti puudutab see lapsi, keda tuleb jääle mineku eest hoiatada ning keelata.“

Sel aastal on jää tõttu ohtu sattunud vähemalt 16 inimese elu. Sageli lähevad kalastajad ja lapsed jääle ka siis, kui on lausa lahtist vett näha. Eelmisel aastal uppus nõrga jää tõttu 3 inimest.