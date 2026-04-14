Jalgpallurid kaotasid suurelt

Foto: Malle-Liisa Raigla
Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond sai laupäeval Lasnamäe staadionil kirja neljanda kaotuse teises liigas, kui jäi FC Tallinn U21 võistkonnale alla 9:0.
Esimene pall lendas läänlaste väravasse mängu 8. minutil ja teine pall juba kaks minutit hiljem. Järgmise värava lõid tallinlased 32. minutil. Vahetult enne esimese poolaja lõppu lennutasid vastased järjest veel kolm palli läänlaste väravasse ja poolajale mindi seisul 6:0.
Teine poolaeg algas samuti vastaste väravaga ning mäng lõppes seisul 9:0.
Järgmine mäng toimub taas võõrsil – 19. aprillil minnakse Rakveres vastamisi Rakver
Reklaam