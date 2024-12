ERR: PPA ei taha Lihula monumendi koopiat hiidlastele anda

Hiiumaa militaarmuuseum tegi politsei- ja piirivalveametile (PPA) ettepaneku, et sügisel politsei poolt konfiskeeritud Lihula monumendi koopia antaks muuseumi kogusse, kuid PPA sõnul ei saa nad seda hiidlastele üle anda, teatas ERR.

PPA esindaja sõnul peavad nad eset hoidma aasta, misjärel läheb see oksjonile, hävitatakse või pööratakse riigi omandisse. „Kui aasta jooksul ei ole meil võimalik seda eset õigustatud isikule üle anda, siis seadusest tulenevalt tegeleb (sellega) kohtutäitur, kes müüb selle enampakkumisel. Kui see ei õnnestu, siis kas läheb see ese hävitamisele või pööratakse see riigi omandisse,” ütles PPA Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater.