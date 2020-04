Rohuküla kergtee saab homme korda

Haapsalu ja Rohuküla vaheline kergliiklustee on talvel pehme pinnasega võsalõikamise tõttu rikutud – teel on traktori jäljed ning sellel liigelda on keeruline.

Haapsalu linnakeskkonnanõunik Ailar Ladva ütles, et homseks peaks tee taas siledaks saama. Ladva selgitas, et tee on eraomanduses, kuid linn on sealt äärest siiski muru niitnud. „Võsa muutus juba nii tihedaks, et ei saanud enam niita,” ütles Ladva.

Seetõttu lõikas puiduettevõte Marrek Puit tee ääres võsa, väike jupp Rohuküla poolses otsas jäi veel tegemata. Võsalõikamisest jäid aga maha traktori jäljed. „Olen seal ise ka rattaga sõitnud – kui ikka õiget rada ei vali, siis põristab korralikult,” ütles Ladva.

Ladva sõnul lubas ettevõte homme tee ärasiluda. „Eks homme õhtul ole näha,” ütles Ladva.

Malle-Liisa Raigla fotod