Ööpäevaga tuvastati seitse koroonaviirusesse nakatunut, suri üks inimene

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1426 COVID-19 viiruse testi, millest seitse proovi ehk 0,5 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 43 637 esmast testi, nendest 1559 ehk 3,6 protsenti on olnud positiivsed.

Hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 114 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 184 inimest. Ööpäeva jooksul suri SA Põhja-Eesti regionaalhaiglas ravi viibinud 82-aastane naine. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 44 inimest.

Rahvastikuregistri andmetel on viimase ööpäeva jooksul positiivse testitulemuse saanutest viie elukoht Harjumaal. Üks nakatunu lisandus ka Raplamaal ja Saare maakonnas. Vanuseliselt on jätkuvalt enim nakatunuid 45-59 aastaste hulgas.

Läänemaal on testitud 589 inimest. Kokku on viirus tuvastatud neljal inimesel. Neist vähemalt kaks on tervenenud ja ülejäänud kaks ei ela alaliselt Läänemaal. Kõik neli Läänemaa nakatunut on mehed.

Arvestades COVID-19 nakatunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu trendi Eestis, on järk-järgult leevendamisel plaanilise ravi piirangud, mis olid seoses eriolukorraga kehtestatud haiglatele, üldarstiabi, eriarstiabi ja hambaravi osutajatele. Plaanilise ravi pikemaajalisel edasilükkamisel oleks paratamatult negatiivne mõju paljude inimeste tervisele. Samas peab nakkuse jätkuva leviku tõttu alustama plaanilise abi osutamisega järk-järgult ja järgima rangelt kõiki infektsioonikontrolli meetmeid. Plaanilise ravi taasavamise kõige tähtsam eeldus on isikukaitsevahendite olemasolu ning nakkusohutu raviprotsess. Terviseameti, hädaolukorra meditsiinijuhtide ning Eesti infektsionistide seltsi koostöös on töötatud välja juhend plaanilise ravi ohutuks alustamiseks.