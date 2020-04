Tanel Kiik: teatud piirangud kestavad ilmselt suve lõpuni

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles telesaates „Esimene stuudio”, et tõenäoliselt pikendab valitsus neljapäevasel istungil eriolukorda.

„Eriolukorra pikendamine on hetkeseisuga (teisipäeva õhtu – toim.) tõenäoline, sest me peame arvestama sellega, et pandeemia levik on mõnevõrra küll pidurdunud, kuid seda ei ole pidama saadud üheski riigis. Eesti peab olema igasuguste piirangute leevendamise osas ettevaatlik ja seetõttu on eriolukorra pikendamine mõistlik valik,” põhjendas Kiik.

„Tõenäoliselt, nagu on välja öeldud, on see maksimaalselt kuu aega korraga, aga on argumente, et see võiks olla mõnevõrra lühem periood,” märkis Kiik, kelle sõnul on juttu olnud ka kahest nädalast.

Plaanilist ravi hakati teisipäevast järk-järgult taastama. Järgmised leevendused puudutavad tõenäoliselt vabaõhu huvitegevusi ja kaubanduskeskusi.