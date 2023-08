Karilaid: Läänemaa piirkond toetab ühiselt Tanel Kiike

Tanel Kiik

Keskerakonna Läänemaa piirkonna juhatus esitab erakorralisele kongressile esimehe kandidaadiks Tanel Kiige.

“Näeme Tanelis suurt perspektiivi viia Keskerakond tagasi poliitilise kõrgliiga tippu. Tanel on end tõestanud tööka, sihikindla, kriisiolukordades karastunud ja laitmatu mainega poliitikuna, mis on äärmiselt oluline, kui võtta arvesse asjaolu, et erakonna esimees peab olema valmis kandma peaministri vastutust. Toetame ühiselt Tanel Kiike ja tema meeskonda,” kinnitas Läänemaa piirkonna esimees Jaanus Karilaid.

Läänemaa piirkonna juhatuse koosolekul otsustati juhatuse liikme kandidaatideks esitada Jaak Aab, Taavi Aas, Enn Eesmaa, Andre Hanimägi, Maria Jufereva-Skuratovski, Jaanus Karilaid, Jüri Ratas, Ester Tuiksoo ja Triin Varek.

Keskerakonna aukohtu esimehe kandidaadiks seab Läänemaa piirkond üles endise Riigikogu liikme ning praeguse Põhja-Pärnumaa abivallavanema ja Pärnumaa piirkonna juhatuse liikme Marko Šorini, ning revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Keskerakonna avalike suhete juhi ja Raplamaa piirkonna esimehe Andres Kalviku.

Keskerakonna erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides E-Piima spordihallis. Valitakse erakonna esimees, erakonna juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning aukohtu esimees. Paidesse on oodata üle 1000 delegaadi.