Terviseamet: desinfitseerimisvahendite liigkasutamine võib tekitada mürgistusi

Kevadpuhastus ja soov koroonaviirus kodust eemale peletada on toonud kaasa kemikaalide mõtlematu kasutamise ja mürgistusjuhtumid. Terviseamet tuletab meelde, et nii desinfitseerimisvahendid kui ka kodu puhastamiseks mõeldud tooted on kemikaalid, mille kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul on koroonaviiruse tõttu paljudel tekkinud tunne, et pidev desinfitseerimisaine õhku ja pindadele pihustamine hoiab viiruse eemal. „Desinfitseerimisvahend pole imerohi, mis kõik viirused hävitaks – korralik märgkoristus on selleks efektiivsem ja ohutum,“ ütles Oder, kelle sõnul on praegu sagenenud desinfitseerimisvahenditest tulenevad mürgistusõnnetused.

Desinfitseerimisaine on kemikaal, mis sisaldab kõrges kontsentratsioonis alkoholi, tavaliselt etanooli ja isopropüülalkoholi. Alkohol küll tapab viirused ja bakterid, kuid võib mõtlematul kasutamisel põhjustada organismis mürgistuse. Eriti ohtlik on kemikaali pihustamise tõttu desinfitseerimisaine sisse hingamine, sest limaskestade kahjustus tekib kiirelt ja paranemine on ebameeldiv. Samuti imendub alkohol organismi läbi naha. Seetõttu tuleks pindade puhastamisel eelistada tavalist märgkoristust ning käte pesuks vett ja seepi.

„Kõige parem viis nii kätelt kui ka pindadelt viirus ja muu mustus eemaldada, on vee ja seebiga ning piisavalt nühkides. Puhastamisel võib vastavalt pinnale kasutada ka erinevaid puhastusvahendeid, kuid kindlasti ei tohi kemikaale omavahel segada, sest tulemuseks võib olla teadmata toimega kemikaal või mürgine gaas,“ ütles Oder.

Koristamise juures on oluline ka tuulutamine, mis aitab ruumist välja viia nii haigustekitajad kui ka puhastusvahendite aurud. Kui tunnete end peale koristamist või mõne kemikaali kasutamist kehvasti, tuleb nõu saamiseks helistada mürgistusinfoliinile 16662. Sel numbril helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga. Infoliin töötab kogu aeg.

Kemikaalide kasutamisega kaasnevatest ohtudest räägib siin videos lähemalt terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. Igaüks saab end mürgistusohtudega ja mürgistuse esmaabivõtetega kurssi viia veebilehe www.16662.ee abil. Täpsemad juhendid viiruse leviku tõkestamiseks ja ohutuks kodu koristamiseks leiate Terviseameti veebilehelt.

