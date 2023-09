Keskerakond jäi Hiiumaal ilma piirkonnajuhist

Keskerakonnast lahkumisest teatas partei Hiiumaa piirkonnajuht Antti Leigri.

Kolmapäeval ütles Leigri, et loobub piirkonnajuhi kohast, kuid täna teatas ta erakonnast lahkumisest.

“Head sõbrad! Võttes arvesse viimase nädala sündmusi, olen otsustanud Keskerakonnast lahkuda. Otsus pole lihtne, aga on vajalik, et jääda väärtuste juurde, mis olulised nii Eestile kui Hiiumaale. Olen pidanud nõu paljude Hiiumaa inimestega, toetajatega ja nende mõtted ning arvamused annavad jõudu,” kirjutas Leigri oma sotsiaalmeediapostituses. “Olen väga tänulik, et sain olla Tanel Kiige meeskonnas viimastel kuudel, hiidlaste nimel tänan Jüri Ratast pikaajalise toetuse eest Hiiumaale. Elu läheb edasi. Elagu Hiiumaa, elagu Eesti!”

Eile teatas lahkumisest „Ratase mees“ Jaanus Karilaid, kes sukeldus oma poliitiliste eesmärkide elluviimiseks hoopis kunagise valitsuspartneri Isamaa ridadesse.

Lahkumislaine on nähtavasti tingitud asjaolust, et Keskerakonna esimeheks valiti nädala eest toimunud parteikongressil Mihhail Kõlvart.