Jaanus Karilaid: sotside imeline rändteater – näpatud lubadused ja vaesemate unustamine

Mihhail Kõlvarti meeskonnast sotsidesse läinud Vladimir Svet lubab meile samuti Haapsalu raudteed. Rõõmustame, aga tegelikult on lubanud seda kõik riigikokku valitud erakonnad.

Tegelik elu on erinevalt Sveti äkiliselt tabanud ilmutuslikust avastusest, kuidas raudtee rajamine aitab meie regionaalsele arengule kõvasti kaasa (ohoo, Sherlock!), ju hoopis selline, et raha leiti ja Haapsalu raudtee ehitus kuni Turba jaamani sai reaalsuseks ikka Jüri Ratase valitsuse ajal, kus majandusministriks oli Kadri Simson ning tuge andis nii palju kui hetkel sai tema mantlipärija Taavi Aas. Need on faktid.