Milline õhuniisutaja endale valida

See milline õhuniisutaja osta sõltub palju igaühe isiklikest eelistustest, aga ka konkreetsetest vajadustest, mida niisutaja peab kasutaja jaoks täitma. Erinevad kliimaseadmed ja ventilatsiooniseadmed võivad küll siseruumide õhu puhtust ja temperatuuri reguleerida, kuid tervisliku õhuniiskuse saavutamiseks pead otsustama milline õhuniisutaja endale soetada.

Milline õhuniisutaja osta?

Kaaludes millist õhuniisutajat valida, mõtle esmalt sellele, millisesse tuppa see läheb. Võib-olla soovid oma ruumi suuruse õhuniisutaja kriteeriumina kõrvale jätta, et osta lihtsalt suurim ja parim õhuniisutaja. Pole väga hea mõte. Õhuniisutid, mis on väikese ruumi jaoks liiga võimsad, tekitavad ruumis hoopis liigse õhuniiskuse, mis võib omakorda tekitada tolmulestasid ja hallitust ning põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kasutuslihtsus loeb õhuniisutajate puhul samuti. Otsi õhuniisutajate seast kasutajasõbralike juhtnuppudega seadmeid ja selgeid kuvasid, kus ruumi õhuniiskus on seadmel lihtsasti näha. Iga Airvitamin veebilehel müüdav Stadler õhuniisuti on kasutamiselt piisavalt lihtne ja mugav.

Parim õhuniisutaja magamistuppa

See on sinu magamistoas väike muudatus, kuid õhuniisutaja lisamine ja kasutamine võib oluliselt sinu und, tervist ja heaolu parandada. Magamistoas õhuniiskuse taseme hoidmine vahemikus 40-60% annab mitmeid üllatavaid eeliseid.

Näiteks märkad peagi, et su naha tervis on paranenud ja sul esineb vähem probleeme ummistunud hingamisteede ja lõhenenud huultega.

Samuti kaasnevad sõltumata sellest, milline õhuniisutaja sul magamistoas kasutusel on, ka mõned vähem ilmsed eelised. Näiteks kui õhk ruumis kuivab, muudab see ninakarvade jaoks raskemaks bakterite, mikroobide, tolmu ja patogeenide filtreerimise ning seega suureneb võimalus, et need satuvad sinu hingamisteedesse. Niisuti abil magamistoas niiskema õhu saavutamine tugevdab sel viisil sinu keha kaitset ka viiruste ja muude haiguste vastu.

Kui sa ei ole magamise ajal lõhnade suhtes väga tundlik võid meeldiva õhuniisutaja aroomiga täiendamisel oma magamistoa õhku värskendada, saavutades nii veelgi meeldivama keskkonna magamiseks.

Õhuniisutaja puhastamine

Mõnda õhuniisutajat on lihtsam puhastada kui teisi, kuid üldine soovitus on oma õhuniisutajat vähemalt kord nädalas puhastada. Järgi Airvitamin lehelt ostetud õhuniisutajate rutiinseks puhastamiseks iga konkreetse tootja juhiseid.

Kui niisutajat ei puhastata korralikult, võivad mikroorganismid kasvada, levida õhku ja olla hingamisteede probleemide põhjuseks. Kindlasti tuleb õhuniisutajat puhastada alati enne selle esimest kasutamist ja loomulikult ka siis, kui seda pole pikka aega kasutatud ja soov on uuesti oma ruumi õhuniiskust suurendada.