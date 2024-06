Jaanus Karilaid: Eesti ootab meilt uusi võite

Head läänemaalased!

Tähtpäevad tulevad minevikust. Aga ärgem elagem tänasel tähtpäeval ainult minevikus, elagem ka olevikus ja tulevikus. Meil on võidupüha. Kuid pidagem meeles: vaid see on väärt nii vabadust kui elu, kes iga päev nad kätte võitma peab.

Mineviku võitudest ei ela ükski rahvas. Mineviku võidud on rahva rikkus, aga iga rahva elujõudu mõõdavad tema võidud tulevikus. Võidupüha tähistus hoidku meis alal soovi, et iga meie järgmine päev Eestimaal, Läänemaal, igas paigas ning igas peres kujuneks võidupäevaks.

Ajaloost näeme, et Eesti rahva ühine suur võit pandi kokku arvututest väikestest võitudest. Paljud väikesed otsused koondusid suureks vabadustahteks, Eesti rahvusliku ja riikliku sõltumatuse ihaks. See tahe ning iha on täna tunda. Aga Eesti ootab meilt uusi võite. Täitkem iga päev suure ajaloolise võidu kõrval väikese omaenda võiduga ─ täna, homme, ülehomme… et Eesti riik püsiks ja tugevneks.

Vaid see on väärt nii vabadust kui elu, kes iga päev nad kätte võitma peab.

Eesti saab maailmas olla vaba ning elujõuline ainult oma väikeste, igapäevaste võitude toel ning innustusel. Lõõmaku meis võidutahe ning olgem võidukas rahvas! Las meie pilgust paistab võidusära, paistab veendumus oma elujõus!

Meie võidud on alles ees. Igas järgmises päevas, milles kestab, kasvab ja võidutseb Eesti Vabariik.

Head tänast võidupäeva! Häid tulevasi võidupäevi, kallid läänemaalased!