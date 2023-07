Keskerakonna Haapsalu osakond toetab esimehe valimistel Tanel Kiike

Keskerakonna Haapsalu osakond toetab erakonna järgmise esimehena Tanel Kiike.

Osakonna esimees Heikki Sool ütles, et Tanel Kiik on end oma tegevuses tõestanud riigimehena, kelle prioriteetideks on Eesti rahva, keele ja kultuuri püsimajäämine.

Juhatuse liikme kandidaatideks seatakse üles Keskerakonna esimees ja riigikogu aseesimees Jüri Ratas, Läänemaa piirkonna esimees ja riigikogu liige Jaanus Karilaid, Rakvere linnapea Triin Varek, riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski, Jõgeva vallavanem Taavi Aas, Viljandimaa piirkonna esimees ja riigikogu liige Jaak Aab, Põlvamaa piirkonna esimees Ester Tuiksoo, Keskerakonna peasekretär ja riigikogu liige Andre Hanimägi ning riigikogu liige Enn Eesmaa.

Keskerakonna erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides E-Piima spordihallis. Valitakse erakonna esimees, erakonna juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning aukohtu esimees. Paidesse on oodata üle 1000 delegaadi.