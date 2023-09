Neeme Väli liitub erakonnaga Isamaa

Nädala eest Keskerakonnast lahkumisest teada andnud kindralmajor (reservis) Neeme Väli liitus erakonnaga Isamaa.

„Leian, et pole õige meie ümber toimuvat mugavalt diivanil istudes pealt vaadata,” ütles Väli. „Õhku kirjutatud ja õigusliku katteta riigieelarve, milles raudtee ja laevad segi aetakse, vurrina tiirlev moraalikompass, riigi antud lubaduste tagasivõtmine on vaid mõned näited koalitsiooni käitumismustrist. Valitsuse tegevus näeb välja nagu sõit ameerika mägedel, mida kogu Eesti rahvas on sunnitud kaasa tegema. Oma riik ei ole vagun, mida saab peatada, et maha minna.”

„Tänases julgeolekuolukorras on vaja selget ja arusaadavalt sõnastatud eesmärki ning sihipärast tegevust, mis pakuks alternatiivi koalitsiooni rabistamisele. Minu hinnangul suudab Isamaa seda alternatiivi pakkuda ja selle tõttu otsustasin erakonnaga ühineda. Jätkuvalt on minu raskuspunktiks julgeolekupoliitika ja riigikaitse,” teatas Väli.

Väli liitumise üle erakonnaga Isamaa on hea meel ka erakonna esimehel Urmas Reinsalul. „Tema ekspertiis julgeolekuvallas on Eesti riigikaitse eest seismisel väärtusliku kaaluga,” ütles Reinsalu. „Rasketel julgeolekukriisi aegadel vajab Eesti analüütilist ja pädevat vaadet tänasele olukorrale ning tulevikuriskidele. Kindral Väli annab koos teiste meie ekspertidega selles vallas kaaluka panuse.”

Mitmed Läänemaa piirkonna keskerakondlased on Keskerakonnast lahkunud ja asunud erakonda Isamaa. Esimesena vahetas erakonda Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid.