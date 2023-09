Haapsalu korvpallurid alustavad uue nime ja koosseisuga

Haapsalu korvpallimeeskond jookseb homme õhtul Wiedemanni spordihoones hooaja esimeses Saku II liiga mängus väljakule uues koosseisus ja uue nimega Haapsalu Herilased.

Nimemuutuse kohta ütles klubi president ja eestvedaja, korvpallur Siim-Sander Vene, et algusest peale on olnud mõte, et meeskonnal peaks olema päris oma nimi. „Aga iga asi võtab aega ja alguses polnud ka head mõtet,” ütles ta. „Valge Daam meestesatsile ju ei sobi.”

Herilased läheb Vene sõnul kokku Haapsalu nimega, aga sellel on ka tagamõte. „Herilased tundusid meie jaoks kõige kurjemad ja ebameeldivamad vastased. Paljud panevad jooksu, kui herilane neid tülitab, mõni aga tardub hirmust paigale, kui herilase pirinat kuuleb. Meile see mõte meeldis, et rivaalid meid kardavad ja et oleme kõigile ebamugav vastane,” rääkis Vene.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!