Keskerakond: Kaja Kallaseta saab Eesti hakkama, õpetajateta paraku mitte!

Eesti Keskerakond toetab õpetajate streigiõigust nõudmaks Vabariigi Valitsuse poolt lubatud palgatõusu. Reformierakonna juhitav valitsus eesotsas peaminister Kaja Kallasega on õpetajaid alt vedanud. Pakkuda alternatiiviks 1,7-protsendilist töötasu tõstmist, tundub mõnitamisena.

Eriti küüniliselt mõjus Kaja Kallase valitsuse pressikonverentsil öeldu, kus ta sidus õpetajate palgatõusu nõudmisega toetada automaksu kehtestamist. See näitab veelkord peaministri üleolevat ja elukauget suhtumist. Kaja Kallas andis oma nipsaka repliigiga, kus ta rõhutas viimati aset leidnud õpetajate palgatõusu, mille mõju tasandas teadupärast ülikõrge inflatsioon, mõista, et “aitab teile küll”. Keskerakond kutsub valitsust moraalilugemise ja vastandumise asemel oma lubadusi täitma.

Enne käesolevat aastat olid õpetajate palgatõusud ebaregulaarsed ja tagasihoidlikud. Viimati tõsteti õpetajate miinimumpalka tõesti 24 protsendi võrra, aga see ei tähenda, et nüüd võib mitu aastat järjest õpetajatele seda meelde tuletada. Kui kaua peavad siis õpetajad unistama järgmisest korralikust palgatõusust?

Kuniks riik ei sea esikohale investeeringuid haridusse, ei ole aus seada ka suuri ootusi meie haridussüsteemile ja õpetajatele. Praegu ei ole riiklikust haridustoetusest võimalik maksta õpetajatele konkurentsivõimelist palka. Selle asemel, et pedagooge tikutulega taga otsida, peab õpetajaametile tekkima konkurents. Haritud rahvas on ühiskonna ja iseseisva riigi üks alustaladest ning õpetajate tänuväärne töö peegeldub vastu riigis laiemalt.

Valitsuse sõnumid haridustöötajate aadressil on kahetsusväärsed ning tekitavad küsimuse koalitsiooni siirusest, rääkides haridusest kui prioriteedist ning kvaliteetse hariduse tagamisest. Lahenduste leidmise ja mõistmise asemel annavad fooni väited, mis püüavad õpetajate õigust streikida naeruvääristada või lausa keelata.

Haridusministeeriumi näpuviibutus streigi ebaseaduslikkuse kohta või peaminister Kaja Kallase manitsus, et õpetajad peaksid enne streikimist vaatama oma palganumbrit, näitavad selgelt, et valitsusel puudub arusaam õpetajate tööst, tänasest olukorrast ning võimalikust tulevikust.

Haridussüsteemis on õpetajate puudus, mis on ajas kasvav probleem. Probleem, mis annab tooni mitte ainult klassiruumis, vaid ka hiljem tööelus ja Eesti majanduses üldisemalt. Õpetajate töökoormus ei ole proportsioonis nende töötasuga, mistõttu lahkuvad paljud kvalifitseeritud õpetajad töölt. Õpetajate keskmine vanus aina kasvab, noori õpetajaid koolidesse ei ole tulemas ja iga viies õpetaja on nõutava kvalifikatsioonita.

Ootame hariduses suuri reforme, et käia kaasas tänapäevase tööjõuturu vajadustega ja tagada järjepidev majanduskasv. Õpetajatelt ootavad nii riik, lapsevanemad kui ka koolilaste tulevased tööandjad järjest enam, kusjuures õpetamine on vaid osa tegelikust töökoormusest. Ometi ei hinnata palganumbri ega isegi sõnade näol õpetajate vastutust meie noorte ja tuleviku ees. Keskerakond toetab õpetajate õigust saada valitsuselt selgeid sõnumeid ning lubadustest kinni pidamist. Toetame haridustöötajate õigust oma hääl kuuldavaks teha ja kutsume valitsust üles konstruktiivsele koostööle leidmaks osapooli rahuldav ja Eestit edasiviiv lahendus. Kaja Kallaseta saab Eesti hakkama, õpetajateta paraku mitte!