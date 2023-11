Teisipäeva õhtul valiti Keskerakonna Läänemaa uueks esimeheks Julia Prokoptšuk. „See on suur vastutus ja suur töö,” ütles uus esimees. „Mulle võib korraga soovida „palju õnne ja tunnen kaasa”.”

Prokoptšuki sõnul tunneb ta endale kaasa, sest ära tuleb teha suur töö ja Keskerakond Läänemaal taas üles ehitada, et see oleks tugev ja ühtne. „Vastutus on minu peal, inimesed loodavad mu peale,” ütles ta.

