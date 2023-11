Külakoole sulgev vald riputas bussiootekoja lakke lühtri

Metsküla ja Lõpe kooli kinni pannud ning Virtsu kooli rahapuudusel neljaklassiliseks kärpinud Lääneranna vald avas 15 km kaugusel Lihulast Oidremal uue bussiootekoja, mida valgustab lühter.

Saja elanikuga Oidrema küla bussiootekoda läks kohalikule omavalitsusele maksma 20 000 eurot. Lääneranna valla avalike suhete spetsialist Lilli Lumera ei osanud öelda, kui palju maksis lühter, aga elektritööd, sh valgusti, pistikupesad, kaitsmed jms, maksid 900 eurot.

Küsimusele, miks valiti Oidrema bussiootekoda valgustama just lühter, vastas Lumera: „Oidrema bussiootepaviljoni visuaalses terviklahenduses on arvestatud sellega, et see sobituks piirkonna mõisahoonete miljööga.“

