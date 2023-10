Oidremal on hundiprobleem läinud nii suureks, et Lääneranna vallavanem pöördus enne hundilubade väljaandmist keskkonnaameti poole, et lube väljastades arvestataks ka selle murega.

Huntide nägemine on Oidremal ja selle ümbruses üsna tavapärane. „Hunti nähakse lapsi lasteaeda viies, neid videoid, kus hunte nähakse, on palju,” ütles Oidrema ettevõtja ja Lõpe jahiseltsi juht Hardi Pikkmets. See probleem on Pikkmetsa sõnul kestnud kolm-neli aastat.

