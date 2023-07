Haridusminister: maakoolide toetusmeede tuleb kindlasti

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et kuueklassiliste väikeste maakoolide toetusmeede tuleb kindlasti.

Kallas rääkis valitsuse pressikonverentsil, et ta on praeguseks pidanud mitmete omavalitsustega kohtumisi, vestlusi ja läbirääkimisi. Tema sõnul on ka valitsuse kabinetinõupidamisel teemat juba korra arutatud ning minister avaldas lootust, et meetme osas lepitakse kokku augusti lõpus või septembrikuu alguses.

“Seda olukorda, et toetusmeedet ei tule, ei saa olla. Me oleme selles kokku leppinud,” rõhutas haridus- ja teadusminister.

“Vaatame 10. novembri seisuga üle need koolid, mis on kuueklassilised või muutunud kuueklassilisteks. Koolid hakkavad toetust saama õpilaste arvu alusel, mis on algaval õppeaastal,” selgitas Kallas.

Ministril oli palve nendele omavalitsusele, kes koolivõrgu reformi planeerivad, arvestada, et väikesed kodulähedased koolid on olulised ja riik on valmis nende pidamiseks appi tulema. “Kui vähegi võimalik, tuleks nendesse aruteludesse kaasata haridusministeerium,” lausus Kallas.