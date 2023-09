Minister valla nõudest Metsküla koolitusluba tühistada: „Seda ma täita ei saa!“

Lääneranna vald ähvardab kohtuga ning nõuab haridus- ja teadusministrilt Kristina Kallaselt Metsküla algkooli koolitusloa tühistamist hiljemalt reedeks.

„Seda nõuet ma täita ei saa,“ ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas Lääne Elule. „Nõue oli, et ma viivitamatult allkirjastaksin Metsküla kooli koolitusloa tühistamise, aga ma ei saa seda teha.“

Kallas märkis, et Metsküla kooli puhul on ringkonnakohtu otsus tulemata. Metsküla kool on pöördunud ringkonnakohtusse, et saada esialgne õiguskaitse, et kooli ei saaks käimasoleva kohtuvaidluse ajal kinni panna. „Olukorras, kus näiteks Tallinna ringkonnakohus otsustab, et esialgne õiguskaitse kehtib ja Metsküla kool saab oma tegevust jätkata, aga mina olen selleks ajaks koolitusloa tühistanud, siis tegelikult ei saaks kool ega ka omavalitsus kohtuotsust täide viia, sest koolitusluba on tühistatud,“ ütles Kallas. „Nii et kindlasti peame ära ootama ringkonnakohtu otsuse.“

„Teiseks tuli kuni viimase hetkeni enne kooliaasta algust vallalt väga palju signaale, et nad veel teevad koosoleku, veel arutavad, otsivad Metsküla koolile lahendust,“ ütles Kallas. Lääneranna vallavolikogu tuli kokku 31. augusti õhtul, et arutada, kas jätta Metsküla kool veel aastaks lahti või mitte. „Niikaua, kuni seda lahendust otsiti, ei olnud mul alust koolitusluba tühistada,“ märkis Kallas.

Kolmandaks tegi valitsus otsuse toetada väikekoole juba alanud õppeaastal lisarahaga. „See muudab märkimisväärselt olukorda, sest Metsküla kooli sulgemise ja Virtsu kooli neljaklassiliseks kärpimise argument oli ju rahapuudus. See argument kukub ära,“ ütles Kallas. Ministri sõnul annab see aluse kohalikul omavalitsusel sulgemis- ja kärpimisotsus ümber vaadata. „See on võimalus,“ märkis Kallas.

Kohustust koolitusload kehtetuks tunnistada ministril ei ole, sest põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ei sätesta, mis aja jooksul tuleks seda teha, kirjas on vaid see, mis juhtudel saab koolitusloa tühistada. „Seadus mitte mingisugust tähtaega ei sätesta,“ kinnitas Kallas.

Kallas ütles, et ei tea, kas varem on juhtunud, et vallavanem saadab ministrile nõudekirja. „Aga ega see hea praktika ole,“ märkis Kallas. „Tahaksin, et leiaksime lahenduse teisiti kui nõudekirjade teel.“

Lääneranna haridusjuht vallavanema ülesannetes Jane Mets saatis esmaspäeval haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele kirja, kus nõudis Metsküla algkooli koolitusloa tühistamist ja Virtsu kooli koolitusloa muutmist, ähvardades kohtusse pöörduda, kui minister seda ei tee. Ühtlasi märkis Mets, et haridus- ja teadusministri sotsiaalmeediapostitus külvab tarbetut segadust ja annab väära signaali avalikkusele ja Metsküla ning Virtsu lastevanematele. Nädalavahetusel teatas Kallas sotsiaalmeedias, et ta pole koolituslubasid tühistanud, need kehtivad ja Metskülal on luba õpetada.

Vallavanema ülesannetes Mets nõuab haridusministrilt, et see täidaks seadust ning annaks koolitusloa tühistamisest teada 8. septembriks, vastasel korral on Lääneranna vallavalitsus sunnitud pöörduma halduskohtusse. Mets ütles Lääne Elule, et volikogu tegi 24. märtsil otsuse sulgeda Metsküla ja Lõpe kool ning kärpida Virtsu kool neljaklassiliseks. „Lõpe kooli kohta koolitusloa tühistamine tuli, aga Metsküla ja Virtsu kohta ei tulnud,“ ütles Mets. „Saigi siis saadetud, et milles küsimus. Selline kiri ministeeriumile läks, sest tekkis küsimus, mis nende koolituslubadega siis on.“

Metsa nõudele tuli ministeeriumist ka vastus: Metsküla ja Virtsu koolituslubade tühistamise menetlemine on peatatud, kehtiv luba annab kohalikule omavalitsusele õiguse kooli pidada, aga ei kohusta seda tegema. „Sain selguse, aga ma ei tea, võibolla arvavad meie juristid teisiti,“ ütles Mets.

Mets ei osanud öelda, mis edasi saab. „Ootan, et vallavanem tuleks tagasi,“ ütles ta. Mets on vallavanema ülesannetes, kuni Lääneranna vallajuht Ingvar Saare nädalaselt välislähetuselt naaseb.

24. märtsi otsusega suletud Metsküla kool jätkab annetuste toel tegevust. 1. septembril sai aabitsa kätte kolm 1. klassi last. Metsküla koolis käib üle 20 lapse. Koondatud õpetajad teevad tööd tasuta.