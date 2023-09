Martna rahvas teeb endale kogukonnakohviku

Laupäeval olid Martna vanas sööklas talgud, et teha vanast, tühjana seisvast sööklast kogukonnakohvik.

Kogukonnakohvik oleks kooskäimise koht nii vanematele kui ka noorematele Martna inimestele.

Ettevõtmise eesotsas on koguduse õpetaja Küllike Valk. „Suur unistus on need ruumid korda teha,“ ütles ta. „Tahame 14. oktoobriks, kui korraldame Martnas sügislaada, saada ruumid nii palju korda ja puhtaks, et siis saaks neis midagi ette võtta või vajadusel kasvõi vihmavarjus olla,“ rääkis Valk.

