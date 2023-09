Haapsalu Johannese kogudus võõrustas sõpru

Valge Daami aja nädalavahetusel võõrustas Haapsalu Johannese kogudus sõpruspäevadel partnerkogudusi Soomest, Rootsist ja Saksamaalt.

„Eks see ole päris pika traditsiooniga,“ tõdes piiskop Tiit Salumäe, kes on olnud kõigi nende sõprussidemete sõlmimise juures. Ta rääkis, et peab tänavuste sõpruspäevade juures eriti oluliseks, et sõprus või partnerlussuhted poleks mitte ainult Haapsalu koguduse ja selle sõprade vahel, vaid et tekiks võrgustik.

Ühiste jumalateenistuste, Valge Daami päevade külastamise ja kontsertide kõrval tõstis Salumäe esile õpetaja Kristel Engmani juhitud ümarlauda.

